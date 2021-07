Gouverneur Florida laat ware gelaat zien en blokkeert mondmaskerplicht scholen

Kerncentra­le van Taishan legt reactor stil na incident

30 juli De kerncentrale van Taishan, in het zuiden van China, heeft uiteindelijk beslist één van zijn kernreactoren stil te leggen na een incident dat zich anderhalve maand geleden in de reactor voordeed. De centrale, die met de Franse energiereus EDF werd gebouwd, is de enige in de wereld die met EPR-technologie werkt (European Pressurized Reactor).