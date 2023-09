Gouverneur DeSantis grote afwezige bij bezoek Biden aan rampgebied Florida

98-jarige kampbewa­ker staat terecht in Duitsland: jeugdrech­ter zal beslissen over zijn lot

Het Duitse gerecht wil een 98-jarige voormalige SS-kampwachter vervolgen voor medeplichtigheid aan de moord op ruim 3.300 mensen in het concentratiekamp van Sachsenhausen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Omdat de man op het moment van de feiten nog geen 21 jaar oud was, is het aan de jeugdrechter om te bepalen of hij daadwerkelijk voor de rechter moet verschijnen.