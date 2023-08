Gotthardtunnel volgende week weer open voor goederentreinen

“We weten niet wat tot dit ongeval heeft geleid”, verklaarde SBB-topman Vincent Ducrot tijdens een persconferentie. Zijn bedrijf verwachtte in eerste instantie dat het treinverkeer deze week hervat kon worden. Maar er is nog altijd geen elektriciteit in de getroffen tunnel vanwege beschadigde kabels. De schade aan de rails is daarnaast moeilijk te repareren omdat ze in beton zijn gevat. Voor het vrachtverkeer is het echter belangrijk dat er snel een oplossing komt.