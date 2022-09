Gorbatsjov stierf geschokt en verbijsterd door oorlog, vertelt zijn tolk

In de maanden voor zijn overlijden was Michail Gorbatsjov erg geschokt door de Russische inval in Oekraïne en hij zat de voorbije jaren erg in met de steeds verslechterende relatie tussen Moskou en Kiev. Dat meldt zijn voormalige tolk donderdag.

Pavel Palazhchenko, nu 73, werkte 37 jaar lang voor Michail Gorbatsjov en stond hem bij tijdens tientallen topontmoetingen met de VS. De tolk bleef ook in de jaren na Gorbatsjovs verdwijning van het politieke toneel met hem en zijn dochter Irina in contact.

Enkele weken geleden sprak hij de voormalige Sovjetleider nog via de telefoon en hoorde Palazhchenko hoe getraumatiseerd die was door de gebeurtenissen in Oekraïne. “Het was niet enkel de operatie die begon op 24 februari. De hele evolutie van de relaties tussen Rusland en Oekraïne gedurende de voorbije jaren was een erg zware klap voor hem. Het heeft hem echt emotioneel en psychologisch verpletterd”, vertelt de tolk aan Reuters.

“Het was voor ons erg duidelijk in onze conversaties met hem dat hij om allerlei redenen geschokt en verbijsterd was door wat er gebeurde. Hij geloofde niet alleen in de hechtheid van het Russische en Oekraïense volk, hij geloofde ook dat die twee naties met elkaar verweven waren”, aldus Palazhchenko.

Diplomatieke oplossing

Gorbatsjov had zelf familiebanden met Oekraïne en geloofde in een diplomatieke oplossing voor problemen, zegt de man, die erop wijst dat het standpunt van de ex-Sovjetleider aangaande Oekraïne complex en contradictorisch was, omdat hij immers nog steeds geloofde in het idee van de Sovjet-Unie.

Net zoals zijn generatiegenoten hield hij vast aan het idee van een ingebeeld land dat het merendeel van de voormalige Sovjet-Unie omvat, maar Gorbatsjov zou nooit een oorlog begonnen zijn om die eenmaking opnieuw te bewerkstellingen, aldus Palazhchenko. “Natuurlijk kan ik me niet inbeelden dat hij zou zeggen: ‘Dit is het. En ik zal doen eender wat doen om het op te leggen.”

Hoewel Gorbatsjov ervan overtuigd was dat het zijn plicht was om Poetin respect en steun te betuigen, heeft hij volgens zijn tolk wel meermaals openlijk zijn onenigheid met de huidige Russische president uitgedrukt, zoals over diens behandeling van de media. Hij had zich echter voorgenomen om geen aanhoudende commentaar te leveren op gebeurtenissen in Oekraïne, met uitzondering van een verklaring in februari waarin hij opriep tot een einde van de vijandigheden en tot de aanpak van humanitaire problemen.

Palazhchenko erkent dat sommige Russen geen al te hoge pet op hebben van Gorbatsjov, vanwege het economische en geopolitieke tumult dat volgde op de ineenstorting van de USSR in 1991, maar zijn nalatenschap is aanzienlijk, beklemtoont hij. Gorbatsjov hielp niet alleen een einde te maken aan de Koude Oorlog en het risico op een kernoorlog te verminderen, maar had ook vrijwillig het totalitarisme binnen de Sovjet-Unie ontmanteld en Rusland een kans gegeven op vrijheid en democratie. “Ik denk dat hij optimistisch bleef over de toekomst van Rusland, ondanks het feit dat zijn eigen erfenis werd verminkt, en wat hij beschouwde als “oneerlijke kritiek”, aldus de tolk. “Hij geloofde dat de mensen van Rusland zeer getalenteerde mensen zijn en als ze eenmaal een kans krijgen, misschien een tweede kans, dat dat talent zal blijken.”

De man is duidelijk geërgerd door de kritiek voor Gorbatsjov op sociale media. Zijn voormalige werkgever was ervan overtuigd dat de geschiedenis uiteindelijk zou aantonen dat hij juist heeft gehandeld. “Hij zei graag dat de geschiedenis een wispelturige dame is. Ik denk dat hij geloofde en verwachtte dat het eindoordeel positief voor hem zou zijn.”

