“Gorbatsjov en Jeltsin waren idioten”: Russische tv-presentator uit opvallende kritiek op oud-leiders van de Sovjet-Unie

Beruchte Russische tv-presenta­tor pocht over raketten die “in 9 minuten” op Verenigd Koninkrijk kunnen vallen: “Hallo en tot ziens Londen!”

Vladimir Solovyov, de Russische talkshow-presentator die bekend staat om zijn grove uitspraken over de oorlog in Oekraïne, heeft in een recente uitzending op de Russische staatstelevisie opgeschept over Russische hypersonische raketten. “Iedereen wordt hysterisch vandaag omdat de raket in negen minuten tijd van Wit-Rusland naar Londen kan gaan”, zei Solovyov vijandig.

6 november