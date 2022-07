Google ontslaat ingenieur die beweert dat chatbot gevoelens heeft

Nothing Phone (1) voor iedereen te koop, maar is er in België nog plaats naast Samsung en Apple of blijft het nichepro­duct voor designfans?

Na weken van kleine aankondigingen om de hype en hoeveelheid media-aandacht aan te zwengelen, is vanaf donderdag 21 juli de Nothing Phone (1) te koop voor het brede publiek. Op zo’n korte tijd een degelijke smartphone lanceren, verdient een applausje, maar kan het bedrijf ook daadwerkelijk doorbreken? Is er eigenlijk nog plaats voor een nieuwe speler in de smartphonemarkt? En hoe is de koek verdeeld sinds Huawei zowat verdween door Amerikaanse sancties?

