Google krijgt nieuwe recordboete van 87 miljoen euro in Rusland wegens “verboden inhoud”, ook miljoenenboete voor Meta

Eerste Poetin Team-win­kel opent in luchthaven Moskou

In Rusland is de eerste ‘Poetin Team’-winkel geopend. In de kledingwinkel kan je informele en sportieve kledij kopen in het blauw, wit en rood - niet toevallig de kleuren van de Russische vlag. President Poetin gaf persoonlijk toestemming voor de winkel. “Elk detail, elke soort textiel werd gecontroleerd en geperfectioneerd”, zegt algemeen directeur Dmitry Shishkin. Bekijk hierboven de eerste beelden van de winkel.

17:44