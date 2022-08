Google houdt socialemediaplatform Truth Social van Trump uit Google Play

Fa­cebook-moe­der Meta treft schikking in zaak over Trump-campagne

Facebook-moeder Meta heeft een voorlopige schikking getroffen in een slepende rechtszaak. Die gaat over het al dan niet delen van gegevens met onderzoeksbureau Cambridge Analytica voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Facebook zou destijds illegaal gegevens hebben gedeeld.

27 augustus