Google gaat in beroep tegen miljoenenboete in Frankrijk

Amerikaan­se legerheli­kop­ter stort neer voor kust San Diego

9:08 Een helikopter van de Amerikaanse zeemacht is dinsdag (lokale tijd) neergestort voor de kust van San Diego, aan de westkust van de VS. Er is een reddingsoperatie opgestart, meldt de Pacifische Vloot (U.S. Pacific Fleet). Eén bemanningslid is gered, naar vijf anderen wordt nog gezocht.