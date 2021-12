Google dreigt met salarisverlies en ontslag voor vaccinatieweigeraars

Laura (33) hoort na zeven weken coronacoma dat ze bevallen is van dochtertje Hope

De 33-jarige Britse onderwijsassistente Laura Ward uit Wigan liep afgelopen zomer Covid-19 op toen ze zwanger was. Haar toestand verslechterde. Ze werd in coma gebracht en moest vroegtijdig bevallen van haar dochtertje. Zeven weken later werd ze wakker en vernam ze dat ze mama was geworden.

