Gondel van attractie in Sprookjesbos Valkenburg breekt af: “Ik hoorde een klap en hoop gegil”

In het Nederlandse Valkenburg is een karretje van een attractie in het Sprookjesbos afgebroken en gevallen. Er zat een gezin in van twee volwassenen en twee kinderen. De twee volwassenen en een van de kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van hun verwondingen is niets bekend, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, maar hun toestand wordt omschreven als stabiel. Een woordvoerder noemde het waarschijnlijk dat het andere kind is meegegaan naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde rond 14.45 uur bij de ballontoren Calidius. Deze blikvanger werd in september vorig jaar geopend en is geschikt voor alle leeftijden. Bezoekers worden in gondels naar een hoogte van tien meter meegenomen, waarna die gaat draaien. Zo kunnen de passagier over het hele park uitkijken. Op zo’n zes meter hoogte brak het karretje af en viel naar beneden.

“Ik hoorde een klap en een hoop gegil‘’, vertelt een ooggetuige. “Ik zag dat de bakjes van die ballonnen af gevallen waren. Twee bakjes waren weg en je zag alleen maar stangen hangen.‘’

Op het moment van het ongeluk was het druk in het park. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio was er heel even paniek, maar was dat snel over. Het park is wel eerder dichtgegaan dan gewoonlijk. Of het morgen weer opengaat, is niet bekend.

Slachtofferhulp

Het gebied rond de attractie is afgesloten voor onderzoek. Na het incident hebben meerdere mensen het park verlaten. Via de gemeente is Slachtofferhulp beschikbaar. “We doen er alles aan om iedereen die erbij betrokken was op te vangen”, zegt een woordvoerster van het Sprookjesbos. “Verder doen we voorlopig geen mededelingen lopende het onderzoek.”

Het Sprookjesbos kocht de attractie in 2019 van een ander park. Het is van een Italiaanse leverancier en werd goedgekeurd door Tüv Nederland “Sindsdien zijn alle onderdelen volledig gereviseerd”, vertelde directeur Mark de Ruiter vorig jaar aan de website Looopings. Het nieuwe ontwerp werd gemaakt door de mensen van het park zelf. “Elk boutje is vervangen en alles is gestraald en in een nieuwe lak gezet, conform het ontwerp.”

Volledig scherm De ballontoren Calidius in het Sprookjesbos in Valkenburg © Sprookjesbos