Golf, woedeaanvallen voor tv en afrekenen met wie hem dwarsboomde: zo spendeert Trump zijn tijd sinds zijn vertrek uit het Witte Huis

Het is intussen vijf dagen geleden dat Donald Trump vertrok uit het Witte Huis. Sindsdien verblijft hij in zijn club Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. Daar brengt hij zijn dagen door met golfen en het bedenken van plannen om af te rekenen met wie hem ooit afviel.

Trump weigerde afgelopen woensdag om de eedaflegging van zijn opvolger Joe Biden in Washington DC bij te wonen. Hij vertrok voor dag en dauw met een helikopter naar Joint Base Andrews, waar hij een afscheidsspeech gaf, en vloog daarna door naar Mar-a-Lago in Florida. Daar houdt hij zich sindsdien vooral bezig met golfen.

De sfeer in de exclusieve club zou sinds zijn aankomst niet geweldig zijn. Volgens geschiedkundige Laurence Leamer - de auteur van Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump’s Presidential Palace - zouden heel wat trouwe leden intussen stilletjes vertrokken zijn omdat ze niet langer geassocieerd willen worden met de voormalige president. “Velen van hen gingen er al niet vaak meer, want het is een troosteloze plek”, aldus Leamer op nieuwszender MSNBC. “Het is er voor Trump nu een trieste plek om te verblijven. Het is niet meer wat het was.”

Vliegtuigje

Dat ook sommige van zijn nieuwe buren hem niet graag zagen komen, bleek eerder al. Volgens The Washington Post stuurden ze een brief naar het stadsbestuur en de geheime dienst waarin ze duidelijk maakten dat Trump er wettelijk gezien niet permanent mag wonen. Afgelopen weekend vloog er ook een vliegtuigje over met enkele banners waarop onder meer te lezen stond dat Trump “de slechtste president ooit” was.

Volledig scherm Mar-a-Lago, de club van Trump in Florida. © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het is niet duidelijk in welke mate Trump het aan zijn hart laat komen. Naast golfen is hij volgens insiders druk bezig met het plannen van zijn politieke toekomst. Zo zou hij met het idee spelen om een nieuwe partij op te richten. Hij zou daarbij onder meer kandidaten in stelling willen brengen op plaatsen waar Republikeinen opkomen die hem in het verleden niet trouw waren.

Trump liet de afgelopen weken al blijken dat hij nog altijd kwaad is op een aantal partijvertegenwoordigers die hem afvielen na de bestorming van het Capitool op 6 januari, onder meer de Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell en de nummer drie van de Republikeinse partij in het Huis van Afgevaardigden Liz Cheney. Trump zou aan zijn adviseurs gezegd hebben dat hij populair genoeg is om hen stokken in de wielen te steken.

Dreiging

Insiders vertelden aan The Washington Post ook dat Trump met zijn dreiging om een nieuwe partij op te richten Republikeinen wil afschrikken die vóór zijn veroordeling willen stemmen op zijn impeachmentproces. Een derde partij zou de Republikeinen immers flink wat stemmen kunnen kosten.

Volledig scherm Viroloog Anthony Fauci. © Photo News

Trump zou trouwens ook furieus zijn op topviroloog Anthony Fauci. Die liet de afgelopen dagen in enkele interviews verstaan dat hij blij is dat Trump van het toneel verdwenen is en dat hij nu voor president Biden werkt. Volgens bronnen van nieuwsmedium The Daily Beast zou Trump alle tv-interviews met Fauci obsessief volgen in Mar-a-Lago en zijn beklag doen over hoe “incompetent” Fauci was en dat hij hem had moeten ontslaan toen hij nog kon (iets waar hij overigens de macht niet toe had, want Fauci is niet politiek aangesteld).

Het zou Trump ook hoog zitten dat hij zijn commentaar niet meer kwijt kan op Twitter, omdat zijn account voor onbepaalde tijd opgeschort is na de rellen aan het Capitool. “Hij heeft erg het gevoel dat veel mensen er alles aan doen om zijn nalatenschap neer te halen, uit haat voor wie hij is”, klinkt het nog.

LEES OOK:

BEKIJK OOK:

Dr. Fauci: “Ingaan tegen Trump bleef niet zonder gevolgen”