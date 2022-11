“Golf van Russische raketaanvallen” in Oekraïne, verschillende steden kampen met stroompannes

“Verschillende raketten neergehaald”

Stroomonderbrekingen

In de steden Lviv, Charkiv en Kovel zijn grootschalige stroomonderbrekingen gemeld. In Lviv is de metro onderbroken en in een deel van Charkiv is de stroom uitgevallen, laten de burgemeesters weten. Ook in Kiev waarschuwt de netbeheerder voor onverwachte stroompannes. Veel districten in de hoofdstad hebben al beperkingen ingevoerd op het stroomgebruik, en ook in de regio rond Soemy, aan de grens met Rusland wordt de stroom opzettelijk onderbroken om het netwerk te sparen.