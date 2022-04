Golf van criminaliteit in New Yorkse metro’s: van schiet- en steekpartijen tot gewapende overvallen

Gisteren raakten minstens 23 personen gewond nadat de 62-jarige Frank R. James het vuur opende in een metrotoestel in New York. Hoewel het incident van uitzonderlijk ernstige aard was, hebben New Yorkse metroreizigers bijna dagelijks te maken met criminaliteit. Het aantal meldingen van misdadige activiteiten op het openbaar vervoer is dan ook met meer dan 60 procent toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Steek- en schietpartijen, gewapende overvallen en andere geweldplegingen: de misdaad op het openbaar vervoer in de stad loopt ernstig uit de hand.

Volgens gegevens van de New York City Police Department (NYPD) zijn ernstige misdaden, buiten moordzaken, sterk toegenomen in de eerste maanden van dit jaar. Zo zou het aantal overvallen in New York City gestegen zijn met bijna 50 procent, terwijl er 14 procent meer schietincidenten waren ten opzichte van vorig jaar. Dat schrijft de Amerikaanse krant ‘The Washington Post’. Ook het aantal meldingen van misdaden op het openbaar vervoer in New York nam dit jaar toe met 65 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2021.

Het veiligheidsgevoel van de inwoners van de stad is bijgevolg achteruitgegaan. Een recente studie van de Quinnipiac-universiteit toont aan dat minder dan de helft van de New Yorkers zich overdag veilig voelt tijdens een metrorit. Vorig jaar was dat nog 76 procent. Driekwart van de inwoners vindt bovendien dat het stijgende misdaadpercentage in de stad een dringend probleem is.

Gewelddadige aanvallen

Naast het schietincident van gisteren, vonden er de afgelopen maanden nog andere ernstige misdaden plaats in de New Yorkse metro’s. In februari sloeg een overvaller bijvoorbeeld een 57-jarige vrouw 13 keer op het hoofd met een hamer aan de ingang van een metrostation. De vrouw, wetenschapster Nina Rothschild, kwam van haar werk en was op weg naar huis. Ze overleefde de aanval, maar moest wel wekenlang revalideren. “Ik bleef maar ‘stop’ roepen, maar de dader ging gewoon door”, vertelde Rothschild destijds over het gruwelijke incident.

Herbekijk hieronder de beelden van het incident:

Een maand eerder, in januari, overleed dan weer een 40-jarige vrouw nadat een man haar voor een aankomende metro had geduwd in het station Times Square. De verdachte gaf zichzelf nadien aan bij de politie en werd gearresteerd. Het ging om een 61-jarige dakloze man die mentale problemen had, zo meldde de NYPD.

Herbekijk: vrouw overlijdt nadat man haar voor rijdende metro duwt

Betere veiligheid

De burgemeester van New York, Eric Adams – een ex-politieagent die begin dit jaar aantrad – beloofde al meermaals om hard op te treden tegen de criminaliteit in zijn stad. Na de moordaanval op de 40-jarige vrouw zei Adams dat de veiligheid in de metro’s zijn “topprioriteit” zou worden. Ook op de schietpartij van gisteren reageerde de burgemeester dat de Verenigde Staten “op alle regeringsniveaus” actie nodig hebben om het wapengeweld te stoppen. Adams zei onder meer dat er een “cultus van dood” in het land bestaat en hij herhaalde de noodzaak om de wapenwetten te veranderen.

Volledig scherm De burgemeester van New York, Eric Adams, tijdens een persconferentie in februari. Adams liet toen weten dat een betere veiligheid op het openbaar vervoer zijn "topprioriteit" zou worden. © REUTERS