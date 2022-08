Goedkeuring Amerikaans investeringspakket van 670 miljard dollar voor klimaat en sociale zaken stap dichterbij door steun laatste Democraat

Democraten zeggen het eens te zijn over geredu­ceerd pakket voor klimaat en sociale zaken

Er komt beweging in het voortdurende gekibbel tussen de Democraten in de Amerikaanse Senaat over investeringen in gezondheid en energie. Meerderheidsleider Chuck Schumer en partijgenoot Joe Manchin kondigden woensdag een akkoord aan over een pakket van 670 miljard dollar. “De investeringen zullen volledig worden gefinancierd door het dichten van fiscale mazen in de wet voor vermogende particulieren en bedrijven”, zeiden ze in een gezamenlijke verklaring.

28 juli