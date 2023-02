Goederentrein rijdt twee kinderen aan in Duitsland: één kind overleden

UPDATE EU richt centrum op voor vervolging oorlogsmis­da­den in Oekraïne

De Europese Unie zet in Den Haag een internationaal centrum op voor de behandeling van vervolgingen van misdrijven in Oekraïne. “Dat gaat het verzamelen van bewijsmateriaal coördineren”, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie tijdens haar bezoek in Kiev.

15:30