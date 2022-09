Goederentrein ontspoort en zorgt voor enorme schade

“Waar is Jackie?”: alweer flater van Biden, president vraagt naar Congreslid dat al twee maanden overleden is

Opnieuw een gênant momentje voor Joe Biden (79). De Amerikaanse president vroeg tijdens een conferentie waar Congreslid Jackie Walorski (58) was. “Jackie ben je hier? Waar is Jackie?”, aldus Biden. Wat hij echter even was vergeten, is dat Walorski bijna twee maanden geleden om het leven kwam bij een auto-ongeluk.

29 september