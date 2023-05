Goederentrein met graan ontspoord op de Krim na explosie, vermoedelijk door “inmenging van buitenstaanders”

Kind (4) schiet per ongeluk op klein broertje (1) met rondslinge­rend pistool

In Houston, in de Amerikaanse staat Texas, heeft opnieuw een tragisch vuurwapenincident met kinderen plaatsgevonden. Dinsdagnamiddag kreeg een jongetje van 4 thuis een geladen pistool te pakken. Hij loste per ongeluk een schot en raakte zijn broertje van 1 in het linkeronderbeen. Het jongetje werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar omdat er geen slagaders geraakt werden, lijkt hij niet in levensgevaar te verkeren.