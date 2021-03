Godfather van Belgische patisserie verkoopt zaak, maar blijft er werken: “Waarom stoppen? Joe Biden werkt toch ook nog?”

Hét Brusselse heiligdom van bavarois en éclairs, van macarons en misérables — Wittamer aan de Grote Zavel — is na 111 jaar niet langer in familiale handen, maar voortaan eigendom van een investeringstrio. Al zal Paul Wittamer zelf ondanks zijn 77 jaar ook de komende jaren nog in het werkatelier te vinden zijn. “Als Joe Biden dat met een veel moeilijkere job kan, waarom ik dan niet?”, grapt de godfather van de Belgische patisserie.