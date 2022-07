Gletsjers in Zwitserland bedekt met dekens om smelten te voorkomen

Ex-program­meur CIA schuldig bevonden aan doorspelen documenten aan Wikileaks

Een jury bij een federale rechtbank in de Amerikaanse staat New York heeft woensdag (lokale tijd) een voormalige medewerker van de Amerikaanse geheime dienst CIA schuldig bevonden aan alle negen aanklachten in verband met het doorgeven van geheime documenten aan het Wikileaks-onthullingsplatform, zo hebben Amerikaanse media overeenstemmend gemeld. Hij riskeert nu tot tachtig jaar gevangenisstraf. Bevoegd aanklager Damian Williams gewaagde van “een van de meest brutale en ernstigste gevallen van spionage in de geschiedenis van de VS”.

11:55