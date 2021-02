Gletsjer breekt af in India: minstens vijftien doden, nog 170 mensen vermist na breuk gletsjer in India

De tragedie vond plaats in de buurt van de regio Joshimath in de staat Uttarakhand, in het noorden van de Indiase Himalaya. Een muur van water rolde daar zondagochtend door de vallei, waardoor bruggen, wegen en twee waterkrachtcentrales werden verwoest. “Er was een stofwolk terwijl het water voorbijging. De grond beefde als bij een aardbeving”, vertelde de lokale inwoner Om Agarwal aan de Indiase tv. In een dorp in de buurt zijn veel huizen beschadigd en zeker drie bruggen zijn door de woeste stroom weggeslagen. De mensen die in het dal wonen, werden opgeroepen om onmiddellijk te vertrekken.