Gletsjer breekt af in India: minstens negen doden, nog tientallen mensen vermist

De tragedie vond plaats in de buurt van de regio Joshimath in de staat Uttarakhand, in de Indiase Himalaya. Een stuk gletsjer denderde in de rivier en veroorzaakte een soort vloedgolf. In een dorp in de buurt zijn veel huizen beschadigd en zeker drie bruggen zijn door de woeste stroom weggeslagen. De mensen die in het dal wonen, werden opgeroepen om onmiddellijk te vertrekken.

Waterpeil gestabiliseerd

“Er is een grote ramp gebeurd in de buurt van Joshimath. Een gletsjer is afgebroken en in een rivier gevallen. Het niveau van het water in de rivieren stijgt in de Rishiganga- en Alakanandarivieren. We weten dat er slachtoffers zijn, maar we hebben nog geen details”, aldus federaal minister van Binnenlandse Zaken Amit Shah. Ondertussen is het waterpeil weer gestabiliseerd in de rivieren, waardoor het risico op overstromingen verminderd is.