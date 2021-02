Gletsjer afgebroken in India: 136 mensen doodverklaard

Dodental na breuk gletsjer in India loopt op naar 50, nog steeds 150 mensen vermist

15 februari Reddingswerkers in de Indiase Himalaya, waar een week geleden een stuk van een gletsjer afbrak met een verwoestende overstroming tot gevolg, hebben zondag negen lichamen geborgen. Het dodental van de ramp in de deelstaat Uttarakhand is daarmee opgelopen naar vijftig. Nog altijd worden 150 mensen vermist.