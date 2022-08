Giuseppe (84) sterft van honger en dorst na val, maar wordt pas 15 dagen later op straat gevonden

Het is een hartverscheurend levenseinde voor Giuseppe Petricca. De 84-jarige Italiaanse man stierf vermoedelijk van de honger en dorst, terwijl hij minstens vijftien dagen op straat moet hebben gelegen, op minder dan honderd stappen van zijn huis. De man had geen mobiele telefoon en woonde afgelegen in Tivoli, 20 km ten oosten van Rome. Zijn lichaam werd uiteindelijk in verregaande staat van ontbinding aangetroffen.

De droevige feiten speelden zich eind juli af. In een zijstraat van de Via dei Tigli in Tivoli lag Giuseppe. Levenloos. Hij was al minstens twee weken dood. Met in zijn zak nog steeds de 1.000 euro die hij kort daarvoor had afgehaald, of misschien ging het om zijn pensioen dat hij net had ontvangen.

Op de terugweg naar zijn woning leunend op zijn wandelstok - omdat hij een beetje mankte - is Giuseppe misschien over een steen gestruikeld of onwel geworden. Hij kon zich vermoedelijk niet meer bewegen. De tachtiger werd gevonden met een jas over zijn hoofd, wellicht in een wanhopige poging om zich te beschermen tegen de hitte overdag of de kilte ‘s nachts. Maar het was sowieso niet makkelijk om het huis op de top van de heuvel te bereiken: het is immers een erg steile weg.

Giuseppe was weduwnaar, zonder kinderen, zonder naaste verwanten. Praktisch niemand was dus in de gelegenheid om zijn afwezigheid snel op te merken. Een vriend van hem was net op vakantie toen de tragedie zich moet hebben afgespeeld. Een dramatische speling van het lot. Toen hij terugkeerde naar Tivoli ging hij meteen op zoek naar Giuseppe en deed de schokkende ontdekking op straat. Volgens de eerste bevindingen waren er geen sporen van geweld op het lichaam te zien. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak.

“Deze tragedie raakt iedereen in het hart”, zei burgemeester Giuseppe Proietti na de ontdekking van het lichaam. Wellicht zal de gemeente Tivoli zijn begrafenis verzorgen.

