“Giuliani ging via tunnel onder Mar-a-Lago van en naar Trump toen hij depressief was en stevig dronk”

Rudy Giuliani, ex-burgemeester van New York en vertrouwenspersoon van Donald Trump, nam in 2008 zijn toevlucht tot Mar-a-Lago, het bekende resort van de voormalige president in Palm Beach in Florida. Volgens zijn ex-vrouw was Giuliani toen depressief en dronk hij veel na zijn mislukte poging om Republikeins presidentskandidaat te worden. Dat schrijft Andrew Kirtzman in zijn boek over Giuliani dat volgende maand verschijnt, maar dat 'The Guardian’ nu al kon inkijken. Om zijn bezoekjes aan de Trumps geheim te houden, gebruikte Giuliani een tunnel onder het resort.

Giuliani trok zich in 2008 ontgoocheld terug uit de Republikeinse voorverkiezingen voor het Amerikaanse presidentschap nadat hij in Florida pas vierde was gerangschikt. Volgens Kirtzman - auteur van ‘Giuliani: The Rise and Tragic Fall of America’s Mayor’ - “droomde Giuliani al op jonge leeftijd ervan om president te worden”, maar “verknalde hij zijn grote moment toen dat zich aandiende”.

Judith Giuliani, de ex van Rudy Giuliani, vertelt in het boek dat ze, na zijn falen, “als verpleegster een klinische depressie” herkende bij haar toenmalige echtgenoot. Ze vertrouwde Kirtzman toe dat Giuliani toen ook steviger begon te drinken. “Judith had het gevoel dat hij dronk om de pijn te verzachten”, schrijft Kirtzman. Volgens haar was hij toen wel in therapie, maar “viel hij altijd wel ergens stomdronken neer”. Kirtzman voegt eraan toe dat Judith Giuliani “bekendstond om haar overdrijvingen” en dat “alleen zij en Giuliani de ernst van de depressie met zekerheid kenden”.

Donald Trump was toen al goed bevriend met Rudy Giuliani en liet de Giuliani’s logeren in een bungalow over zijn exclusieve club Mar-a-Lago in Florida. De bungalow was verbonden met de woning van de Trumps via een ondergrondse tunnel onder de South Ocean Boulevard. Die tunnel gebruikten Rudy en Judith Giuliani om naar Donald en Melania Trump te gaan, en weer terug, zodat de pers niets in de mot zou hebben. “Donald gaf ons geheim niet prijs”, zegt Giuliani’s derde ex-vrouw Judith in het boek. Ze voegt eraan toe dat Donald en Melania Trump hun vrienden “beschermend in het oog hielden”. Zelf zei Giuliani over die periode in 2018 enkel aan ‘The New York Times’ dat hij “een maand doorbracht in Mar-a-Lago om te ontspannen”. Verder kwam hij er nooit op terug.

Onder het uitgestrekte domein van Mar-a-Lago bevinden zich nog meer geheime kamers en gangen. Dat raakte bekend na de huiszoeking van Trumps woning in Florida onlangs, toen de FBI op zoek ging naar mogelijk uit het Witte Huis verdwenen geheime informatie.

Volledig scherm Luchtfoto van Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. © AP

Het is niet de eerste keer dat Rudy Giuliani in opspraak komt voor zijn drinkgedrag, maar zelf heeft hij altijd ontkend dat hij een drankprobleem zou hebben. Toch blijven er verhalen opduiken dat Giuliani ook tijdens zijn latere carrière als persoonlijke raadsheer en vertrouweling van Trump dronk. Recent nog getuigde Trumps adviseur Jason Miller voor de parlementscommissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzocht dat een aangeschoten Giuliani op verkiezingsavond begin november 2020 Trump had aangespoord om de overwinning als president op te eisen, nog voor alle stemmen waren geteld. “Hij was zeker beschonken”, zei Miller daarover.

Dat geheelonthouder Trump de ex-burgemeester van New York tijdens die moeilijke periode voor Giuliani in 2008 te hulp schoot, daarin ziet Kirtzman de kiemen voor een relatie die daarna tot heel wat brokken heeft geleid. Zoals Trumps eerste impeachment, de toenaderingen tot Oekraïne voor vuile politieke spelletjes en de pogingen van Trump om de verkiezingsuitslag van 2020 ongedaan te maken. Dat laatste heeft dan weer geleid tot de bestorming van het Capitool, de aanleiding voor een tweede impeachment, en ook tot enorme professionele en juridische risico’s voor Giuliani. “Een dwingende verwantschap”, noemt Kirtzman de relatie tussen Trump en Giuliani. “De voormalige burgemeester en de beroemde projectontwikkelaar waren twee New Yorkse kolossen, dinosaurussen uit een andere tijd en plaats.”

“Wat duidelijk is, is dat de vriendschap van de twee mannen overleefde, terwijl honderd andere relaties van Trump wegkwijnden als zovele schijnhuwelijken”, aldus nog Kirtzman. “Giuliani zou Trump nooit de rug toekeren, tot zijn eigen nadeel.”