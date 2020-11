Giuliani geeft geen bewijs voor stemfraude bij rechter in Pennsylvania

Dinsdag diende een hoorzitting in de rechtszaak die de Trump-campagne heeft aangespannen in Pennsylvania, om te voorkomen dat de Democraat Joe Biden er wordt uitgeroepen tot de winnaar.

De advocaten van de door Trump gedaagde staat verwierpen de beschuldigingen en verzochten de federale rechter om de zaak niet-ontvankelijk te verklaren. Als Trump de rechtszaak in Pennsylvania verliest, is zijn laatste kans om via de rechter een tweede termijn in het Witte Huis af te dwingen wellicht definitief verkeken.