Giulia (17) en Alessia's (15) laatste telefoontje naar hun vader: "We zijn snel thuis.” Dan worden ze gegrepen door trein

Vader Vittorio pikte zijn dochters normaal gezien op als ze waren gaan dansen. Maar deze keer voelde hij zich niet lekker, waardoor ze voor een keer de trein naar huis zouden nemen. Ze hadden hun vader vlak voor vertrek nog gebeld met een geruststellende boodschap. Maar het drama dat zich daarna voltrok, is amper in woorden te vatten.

De uren en momenten voor de tragedie zijn al gedeeltelijk gereconstrueerd. De zussen uit Castenaso bij Bologna gingen zaterdagavond naar de ‘Peter Pan’-disco in Riccione. Giulia’s tas was gestolen, de batterij van Alessia’s mobiele telefoon was plat. Een jongen leende zijn gsm uit zodat de meisjes hun vader konden bellen.

Getuigenissen

De meisjes kwamen zondagochtend omstreeks 6.50 uur toe aan het station. Minstens vijf getuigen zagen hoe ze de perrons naderden. Wat ging er toen door hun hoofd? Giulia ging als eerste over de sporen. Alessia ging op het perron zitten, om zich vervolgens bij haar zus te voegen. “We schreeuwden nog dat ze daar weg moesten gaan”, vertelden getuigen.

De machinist van de hogesnelheidstrein Frecciarossa was op weg naar Milaan en passeerde Riccione op het eerste spoor. Hij zag Giulia en ging volop in de remmen. Toen verscheen ook Alessia. Het was een onmogelijke opgave om de trein op tijd tot stilstand te brengen. De meisjes werden door de Frecciarossa gegrepen en nog honderden meters meegesleurd. De impact was immens. De zussen stierven ter plekke. Het gebeurde allemaal in een oogwenk. Zag Giula het naderende onheil en probeerde ze haar zus nog te redden? Het zijn vragen waar de politie een antwoord op probeert te vinden. De hypothese dat ze zouden zijn uitgegleden, is erg onwaarschijnlijk. Wat er exact gebeurde, is vooralsnog niet duidelijk. De meest waarschijnlijke hypothese is dat de zussen de sporen wilden oversteken.

Aan de hand van getuigenissen zal de politie het hele drama proberen te reconstrueren. Er zijn immers geen beelden van de momenten die aan het vreselijke drama voorafgingen.

“Onmetelijk verdriet”

Vader Vittorio is kapot door het verlies van zijn dochters. “Ze waren mijn leven”, zei hij. De moeder van de meisjes keerde in allerijl terug naar Castenaso. Afgelopen december nog verliet ze haar familie om weer in Roemenië te wonen.

Ook de burgemeester van Riccione, Daniela Angelini, is aangedaan. “Namens de hele gemeenschap van Riccione spreek ik mijn diepe verdriet uit over wat er in ons station is gebeurd en condoleer ik de families die getroffen zijn door deze verschrikkelijke tragedie”, schreef ze in een verklaring.

“We hebben de bevestiging gekregen die we nooit wilden: de twee jonge zussen die gegrepen werden door een trein in Riccione, zijn helaas onze medeburgers. Deze tragedie is moeilijk te aanvaarden. We voelen onmetelijke pijn”, aldus burgemeester Carlo Gubellini van de gemeente Castenaso. “De hele gemeenschap van Castenaso bekommert zich om de ouders, familieleden en vrienden. Giulia en Alessia, jullie zijn veel te vroeg van ons heengegaan.”

Giulia en Alessia waren niet alleen zussen, maar ook elkaars beste vriendin. Ze waren altijd samen. Tot dat ene tragische moment tijdens het ochtendgloren in het station van Riccione.

