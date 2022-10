Giraf doodt 16 maanden oude baby in Zuid-Afrika

Oudsbergen Welkom Wolf ziet aanval op 11 schapen en 4 alpaca's in Oudsbergen als ‘surplus killing’: “Het dier hoopt zo een grotere voorraad aan te leggen”

In de Lierstraat in Meeuwen (Oudsbergen) is er in de nacht van maandag op dinsdag wolvenschade vastgesteld met de dood van elf schapen en vier alpaca’s. Voor Jan Loos van de vzw Welkom Wolf gaat het duidelijk om ‘surplus killing’. “Wanneer wolven kleinvee aanvallen, doden ze soms meer dieren dan ze onmiddellijk nodig hebben”, legt Loos uit. De eigenaars van de dieren waren te aangeslagen om te reageren.

19 oktober