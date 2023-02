Giraf (6) komt met nek vast te zitten en sterft in dierentuin New York

Een drama in Seneca Park Zoo, in de Amerikaanse staat New York: verzorgers troffen daar begin deze week een levenloze giraf aan. De 6-jarige giraf met de naam Parker was vast komen te zitten in de omheining van zijn verblijf en brak vermoedelijk zijn nek toen hij zichzelf wilde bevrijden.

Medewerkers van Seneca Park Zoo, in de Amerikaanse stad Rochester, troffen Parker tot hun grote ontzetting zondagochtend bij aanvang van hun dienst aan in het Savannegebouw. De volwassen masaigiraf bleek niet meer in leven. Toegesnelde dierenartsen konden niets meer voor het grote dier betekenen.

Volgens de dierentuin was het tragische incident totaal onverwacht en is zoiets nog nooit gebeurd in een dierentuin. In een verklaring van de zoo staat nog dat de giraf vastzat in een onderdeel van de omheining. Waarschijnlijk had de 6-jarige Parker geprobeerd zich daaruit los te wrikken en heeft hij daarbij zijn nek gebroken.

Volledig scherm Parker werd eerder in de Amerikaanse dierentuin vader van een kleintje. © Seneca Park Zoo/Facebook

Omdat het bewuste hek al sinds 2018 in gebruik is, en dit bij meerdere dierentuinen in de VS, is de fabrikant van de omheining ingelicht. Seneca Park Zoo bekijkt volop welke aanpassingen juist doorgevoerd moeten worden.

De betrokken dierverzorgers blijven met veel verdriet achter na het verlies van de geliefde giraf. Die was in 2018 naar het park in New York overgekomen vanuit de Santa Barbara Zoo in Californië. In april 2022 werd Parker nog vader van girafje Olmsted. Seneca Park Zoo houdt nu nog drie giraffen over.

