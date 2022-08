Giorgio Armani en 30 toeristen geëvacueerd door hevige bosbrand op Italiaans eiland

Op het Italiaanse eiland Pantelleria zijn zo’n dertig mensen geëvacueerd door een bosbrand. Onder hen ook de 88-jarige Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani en zijn gasten. Armani had enkele vrienden uitgenodigd in zijn villa op het eiland. Volgens het persbureau DPA zouden Armani en zijn gasten op zijn jacht zijn gevlucht voor het vuur. De andere mensen werden met een bootje van de brandweer geëvacueerd. De bosbrand legde enkele woningen in de as, maar er vielen geen gewonden. De brand is ondertussen geblust.