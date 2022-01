Gijzelnemer synagoge Texas was Brit, Biden rept van terreurdaad

Gijzeling in synagoge Texas afgelopen: alle gijzelaars vrij, verdachte dood

De Amerikaanse autoriteiten hebben zaterdag urenlang onderhandeld met een man die vier mensen gegijzeld hield in een synagoge in de buurt van Fort Worth, Texas. De rabbijn was één van de gijzelaars. Uiteindelijk konden alle gijzelaars het gebouw verlaten, nadat een reddingsteam wist binnen te dringen in de synagoge. De gijzelnemer kwam daarbij om het leven. De gijzeling heeft in totaal zo’n elf uur geduurd.

7:05