Gijzelnemer in synagoge Texas laat één gijzelaar vrij

Amerikaan­se rechter gaat tekeer tegen 72-jarige kankerpa­tiënt met te veel onkruid op de stoep: “Je moest je schamen, dit is onvergeef­lijk”

In de zomer van 2021 woekerde het onkruid voor het huis van Burhan Chowdhury in de Amerikaanse staat Michigan. De 72-jarige kankerpatiënt was zelf te zwak om het onkruid weg te halen, en zijn zoon, die instond voor het onderhoud, was voor drie maanden in het buitenland. Het leverde Chowdhury een boete van 100 dollar op, maar het is vooral de manier waarop de rechter tegen hem tekeer ging die voor beroering zorgt. “Dit is beschamend. Uw buren zouden dit niet moeten zien”, riep ze tijdens de zitting.

15 januari