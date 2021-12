Gijzelnemer in Parijse winkel laat na ruim zes uur één vrouw vrij

Britse leraar beweert dat Robin Hood in Sheffield is geboren, aartsri­vaal van Nottingham

Nottinghamshire en het aangrenzende South Yorkshire claimen beide al langer de herkomst van de Engelse volksheld Robin Hood. De Britse leraar Dan Eaton beweert nu in een nieuw boek dat hij bij zijn school in Sheffield de geboorteplek van Robin Hood heeft ontdekt. Dat zou betekenen dat de legendarische bandiet van South Yorkshire afkomstig is. Maar daar kunnen ze zestig kilometer verderop in Nottingham, waar hij rondzwierf in de bossen, niet mee lachen.

16:28