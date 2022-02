Gijzelnemer had echte explosieven op zijn lichaam, Bulgaarse klant Apple Store in Amsterdam ontsnapte na vraag om water

De gijzelnemer van de Apple Store in Amsterdam had echte explosieven op zijn lichaam toen hij werd opgeschept door een politiewagen. De Bulgaarse klant die hij gisteravond gijzelde, kon ontsnappen toen de gijzelnemer om een flesje water vroeg. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Nederlandse politie en justitie. De politie had voor die ontsnapping al tientallen mensen in veiligheid kunnen brengen. Vier van hen hadden zich schuil gehouden voor de gijzelnemer in een kast. Apple spreekt in een reactie van een “angstaanjagende” gebeurtenis.

De 44-jarige Bulgaarse gijzelaar was als klant in de Apple Store en werd urenlang onder schot gehouden door de gijzelnemer, een 27-jarige man uit Amsterdam. Rond 22.30 uur begon de verdachte dorst te krijgen en vroeg hij om water. Met een robot werd een flesje naar de deur van de winkel gereden. De gijzelaar moest dat pakken, waarschijnlijk terwijl hij onder schot werd gehouden, maar liep ineens weg. De gijzelnemer volgde hem, waarna een lid van het arrestatieteam hem vol op het lichaam aanreed. De man rolde hard over de motorkap, waarna hij op straat belandde.

De politiebonden loven het optreden van de agent. “Het getuigt van doortastend en dapper optreden van de politieman die de rennende verdachte uitschakelde. In deze situatie is het cruciaal gebleken niet te twijfelen”, zegt Maarten Brink van vakbond ACP aan onze collega’s van AD.nl. “De manier waarop de politie gisteren optrad, en de agent in de politieauto in het bijzonder, laat zien dat we trots kunnen zijn op onze politie. Zij maken de stap naar voren, zelfs met gevaar voor eigen leven, om dat van anderen te beschermen.” Ook de Nederlandse Politiebond geeft in een korte reactie aan supertrots te zijn op de betrokken agenten. “Ze waren heldhaftig, moedig, professioneel en ze hebben veel levens gered”, klinkt het uit de mond van voorzitter Jan Struijs.

Dat gevaar voor eigen leven was niet denkbeeldig. Uit het onderzoek blijkt dat de dader echte explosieven op zijn lichaam had toen een wagen van de Dienst Speciale Interventies hem aanreed. Gelukkig stonden de explosieven nog niet op scherp, meldt de Nederlandse politie.

Er loopt een onderzoek naar het handelen van het lid van het arrestatieteam, maar dat zien de politiebonden met vertrouwen tegemoet.

Hoofdcommissaris Paauw sprak gisteravond tijdens een persconferentie van “een soort heldenrol” voor de gijzelaar, die “in een split second” handelde. “Het is altijd vreselijk de beelden te zien van een verdachte die wordt aangereden, maar ik denk dat de meeste mensen, gelet op de situatie van dat ogenblik, blij zijn dat het gebeurd is. Ik spreek alvast mijn waardering uit voor het scherp en direct handelen van de collega’s.”

Agenten hadden eerder gisteravond al tientallen mensen uit het pand van de Apple Store in Amsterdam bevrijd en opgevangen. Ze werden meegenomen voor een getuigenverklaring en kregen nazorg zoals Slachtofferhulp. Op beelden was te zien hoe verscheidene gegijzelden op straat werden getroost. Later kon de politie nog meer mensen uit de Apple Store in veiligheid brengen. Onder hen ook vier personen die zich hadden verscholen in een kast.

De verdachte werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gaat om een 27-jarige Amsterdammer die een strafblad blijkt te hebben voor verboden wapenbezit. Het is niet bekend hoe erg hij eraan toe is. Ook over hoe het nu gaat met de man die onder schot werd gehouden, kan de woordvoerder niets kwijt.

De Apple Store in Amsterdam blijft vandaag en morgen gesloten, die in Den Haag en Haarlem enkel vandaag.

