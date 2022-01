Gijzelnemer dreigt bank op te blazen als hij zijn 45.000 euro spaargeld niet krijgt: “Hij is een nationale held”

Oorlogs­jour­na­list Robin Ramaekers toont hoe in Kiev bunkers in gereedheid worden gebracht: “Doet denken aan lang vervlogen tijden”

De spanning in Oekraïne blijft oplopen nu de NAVO én de Verenigde Staten nee zeggen tegen elke Russische eis. In de straten van Kiev groeit de bezorgdheid, stelt onze oorlogsjournalist Robin Ramaekers ter plekke vast. Er worden zelfs bunkers in gereedheid gebracht. “De meeste mensen zijn ofwel bang ofwel net erg strijdvaardig en bereid om zelf de wapens op te nemen”, klinkt het. Ramaekers neemt ons mee in een van de bunkers.

27 januari