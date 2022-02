Gijzelnemer Apple Store is overleden, man vertoonde in verleden geregeld verward en dreigend gedrag

De gijzelnemer van de Apple Store in Amsterdam is overleden. Dat meldt ‘Het Parool’ woensdagavond en wordt bevestigd door het Nederlandse Openbaar Ministerie. Eerder op de dag was de man door de Nederlandse krant al geïdentificeerd als Abdel Rahman A. (27). De gijzelnemer was dinsdagavond door een politieteam aangereden nadat zijn belangrijkste gijzelaar na 5 uur was kunnen weglopen.

Rahman A. werd op 11 januari 1995 geboren in Amsterdam, aldus ‘Het Parool’. Hij kwam al meermaals met justitie in aanraking, onder meer vanwege wapenbezit. Zijn laatste veroordeling was in mei vorig jaar. Hij kreeg toen 60 uur taakstraf, 1 maand voorwaardelijk en een contactverbod van 3 jaar voor het belagen van zijn ex-vriendin. Volgens ingewijden vertoonde A. geregeld verward gedrag en had hij een voorgeschiedenis in de Amsterdamse hulpverlening.

Wapens

Dinsdagavond rond 17.30 uur kwam de man plots de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam binnen met een semi-automatisch wapen en een pistool. Hij schoot zeker vier keer op de eerste politieagenten die op de melding van de overval afkwamen. Vervolgens nam hij in de winkel een 44-jarige Bulgaarse klant in een greep en zette hem een wapen op zijn hoofd. Hij hield de man vijf uur lang onder schot.

Vier anderen zaten al die tijd in doodsangst verstopt in een kast. Op de bovenverdiepingen van het Hirschgebouw, waar de Apple Store op de begane grond zit, zaten nog ongeveer 65 slachtoffers urenlang vast tot de Nederlandse politie ze bevrijdde. Aan het begin van de gijzeling zocht A. zelf contact met de politie. Hij eiste 200 miljoen aan cryptovaluta en een vrijgeleiding uit het pand.

Volledig scherm Beeld van de gijzeling in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam. © ANP

Water

Een enorme politiemacht en tal van gespecialiseerde eenheden wachtten urenlang op de kans om verantwoord in te grijpen. Onderhandelaars hadden intussen contact met de gijzelnemer. Rond 22.30 uur vroeg hij via de onderhandelaar om water. Toen dat via een robot voor de deur werd bezorgd, kreeg de gijzelaar de opdracht het water te pakken. De man speelde - in de woorden van de Amsterdamse hoofdcommissaris Frank Paauw - vervolgens ‘een soort heldenrol’, door de ontsnapping in te zetten en het Leidseplein op te rennen.

A. rende zijn gijzelaar achterna, waarna een lid van een arrestatieteam vol gas gaf en A. hard aanreed.

Overleden

Nadat hij eenmaal buiten op straat was aangereden door de politie, werd de gijzelnemer eerst door een robot onderzocht op explosieven voordat medisch personeel hem zorg kon verlenen. Later bleek dat de man echte explosieven op zijn lichaam had, maar die stonden niet op scherp.

A. werd zeer ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij onder zware bewaking lag. In het hospitaal is hij uiteindelijk aan zijn verwondingen bezweken, laat advocaat Jan-Kees van den Brink woensdagavond op verzoek van de moeder van A. weten aan ‘Het Parool’.

“Hij was niet meer aanspreekbaar en is inmiddels overleden,” zegt Van den Brink. De raadsman stond A. in het verleden meermaals bij in strafzaken. Omdat A. niet bij kennis is geweest, had hij zelf nog niet om een advocaat kunnen vragen. Van den Brink benadrukt dan ook dat hij namens de moeder van A. spreekt en niet namens zijn oud-cliënt.

Volledig scherm Hulpdiensten bij het Leidseplein in het centrum van Amsterdam dinsdagavond. © ANP

Invallen

Over een motief is er nog geen duidelijkheid. Een arrestatieteam deed in de nacht van dinsdag op woensdag even na middernacht een inval in het huis van A.’s vader in de Spaarndammerstraat in Amsterdam-West. Ook werd een inval gedaan in een woning in de omgeving van het Westerdok. Bij de invallen zijn gegevensdragers in beslag genomen, aldus de politie. Meer info ontbreekt.

Badkamers

In 2018 richtte A. op zijn huisadres bij het Westerdok in de Nederlandse hoofdstad een installatiebedrijf op, zo meldden media woensdagmiddag nog over de gijzelnemer. Dat bedrijf was volgens gegevens van de Nederlandse Kamer van Koophandel gespecialiseerd in loodgieterswerk, het installeren van energiemeters, het plaatsen van keukenapparatuur en het aanleggen of renoveren van badkamers en centrale verwarmingen. Jaarrekeningen zijn niet gedeponeerd.

Busje van Albert Heijn

Tijdens de gijzeling stond er urenlang een bezorgbusje van supermarkt Albert Heijn met knipperlichten aan voor de ingang van de Apple Store. Volgens RTL Nieuws en ook De Telegraaf, die beide meerdere bronnen noemen, werkte de verdachte dan ook momenteel als bezorger van Albert Heijn.

De politie van Amsterdam kan dit niet bevestigen, en Albert Heijn wil niets zeggen. “We zijn erg geschrokken, maar de politie heeft de zaak in onderzoek en we hebben afgesproken geen inhoudelijke mededeling te doen”, zegt een woordvoerster van het supermarktconcern.

Volledig scherm Een bezorgbus van Albert Heijn tijdens de urenlange gijzeling aan de Apple Store. © ANP

Volledig scherm De Apple Store op het Leidseplein, een dag na de gijzeling. © ANP

