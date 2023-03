Gijzelnemer apotheek Karlsruhe was bekende van politie, onderzoek of ook gijzelaar medeplichtig is

De wijde omgeving werd afgegrendeld toen de gijzeling rond 16.30 uur begon. De gijzelnemer(s) hield(en) volgens de politie elf mensen gegijzeld in de apotheek in het centrum van Karlsruhe. In ruil voor hun vrijheid werd een miljoenenbedrag aan losgeld geëist, meldt de ‘Stuttgarter Nachrichten’.

De 20-jarige verdachte die werd overmeesterd door de speciale eenheid was een bekende van de politie. Om tactische redenen weigerde de politie eerst informatie te verstrekken over mogelijke eisen en losgeldeisen, maar onthulde later dat de Duitser bekend was bij de politie omdat hij in het verleden was beschuldigd van gewelds- en vermogensmisdrijven.