Gijzeling in synagoge Texas afgelopen: alle gijzelaars vrij

De Amerikaanse autoriteiten hebben zaterdag urenlang onderhandeld met een man die vier mensen gegijzeld hield in een synagoge in de buurt van Fort Worth, Texas. De rabbijn was één van de gijzelaars. Uiteindelijk konden alle gijzelaars het gebouw verlaten, nadat er in de synagoge een luide knal en geweerschoten werden gehoord. Het is nog onduidelijk of de gijzelnemer nog leeft.

De gijzeling begon tijdens een dienst, die een tijdje live gestreamd werden op de Facebook-pagina van de synagoge. Kijkers hoorden schijnbare onderhandelingen tussen de vermeende gijzelnemer en de politie. De krant Fort Worth Star-Telegram meldde dat er tijdens de livestream soms een boze man te horen was die over religie raasde en sprak. Er was niet te zien wat er in de synagoge gebeurde.

Vlak voor 14 uur (lokale tijd) zei de man: “Je moet iets doen. Ik wil deze man niet dood zien.” Even later viel de verbinding weg. Volgens politiewoordvoerder Dara Nelson hebben FBI-onderhandelaars contact met de persoon in het gebouw. “Er is op dit moment geen bedreiging voor het grote publiek”, voegde hij eraan toe. De politie vraagt ​​mensen de omgeving te mijden.

De gijzelnemer hield aanvankelijk vier mensen gegijzeld, maar liet omstreeks 18 uur lokale tijd één man vrij. Die was niet gewond. Enkele urendeelde gouverneur van Texas Greg Abbott mee via Twitter dat ook de drie anderen vrij waren. Of de gijzelnemer hen liet gaan en of die man nog leeft is nog onduidelijk. Kort voor de tweet van Abbott hoorden journalisten van CNN geweerschoten in de synagoge.

De man noemde herhaaldelijk zijn zus en de islam en gebruikte godslastering. Hij zei ook meerdere dat hij dacht dat hij zou sterven, meldde de Star-Telegram. Het is niet duidelijk of hij gewapend was. De gijzelnemer verklaarde ook dat hij op verschillende plekken bommen heeft geïnstalleerd.

Volledig scherm Een gijzelaar wordt uit het gebouw geëscorteerd. De man was niet gewond. © AP

Zus?

De gijzelnemer eiste dat zijn “zus” Aafia wordt vrijgelaten, die de bijnaam Lady Qaeda heeft, zou beweerd hebben dat hij haar broer Muhammad Siddiqui is.

De Pakistaanse wetenschapper Aafia Siddiqui was in 2010 door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 86 jaar cel omdat ze in Afghanistan probeerde Amerikaanse militairen te doden. Haar bijnaam verwijst naar de terreurorganisatie Al Qaeda.

De advocaat van Aafia Siddiqui laat echter weten dat de verdachte helemaal niet haar broer is. “Wij veroordelen de gijzeling in de Congregation Beth Israel in Colleyville, Texas, ten stelligste,” zegt advocaat Marwa Elbially in een verklaring. “We dringen er bij de gijzelnemer op aan om onmiddellijk alle gijzelaars vrij te laten en zichzelf aan te geven. We willen bevestigen dat de dader NIET de broer van Dr. Aafia is, die een gerespecteerd architect en lid van de gemeenschap is. Wie de aanvaller ook is, we willen dat hij weet dat zijn daden worden veroordeeld door Dr. Aafia en haar familie,” voegde de verklaring eraan toe, en noemde de daden van de verdachte “afschuwelijk en verkeerd”.

Volledig scherm Ordetroepen in de omgeving van de synagoge. © AP

Ondertussen worden joodse wijken en synagogen elders in het land uit voorzorg extra bewaakt.

President Joe Biden, die thuis in Wilmington verblijft, in de staat Delaware, wordt op de hoogte gehouden van de situatie, zei zijn woordvoerder, Jen Psaki, op Twitter. Bidens team blijft ook in contact staan met de federale ordediensten, klinkt het.

Volledig scherm De politie beveiligt het gebied rond de synagoge van Congregation Beth Israel. © AP

Volledig scherm © AP