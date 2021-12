Gijzeling in Parijse winkel al meer dan zes uur aan de gang: man met mes houdt moeder en dochter vast

In Parijs worden de uitbaatster van een winkel en haar dochter al meer dan zes uur gegijzeld. Dat meldt ‘Le Parisien’. De dader (56) is gewapend met een mes en zou psychiatrische antecedenten hebben. Naar verluidt stelde hij al voor om het jongste slachtoffer vrij te laten, maar zij zou haar moeder niet alleen willen laten hebben.

De gijzeling speelt zich af in een winkel in het twaalfde arrondissement. De man zou in contact willen komen met minister van Justitie Eric Dupond-Moretti. Volgens de Franse nieuwszender BFM TV zou hij ook willen spreken met de advocaat van Omar Raddad.

Deze ongeletterde tuinman werd in 1994 veroordeeld voor de moord op een bejaarde weduwe voor wie hij werkte. Hijzelf bleef zijn onschuld uitschreeuwen, maar beroep was niet mogelijk. Enkele dagen geleden werd de mysterieuze zaak toch weer heropend.

Volledig scherm De man wil graag in contact komen met minister van Justitie Eric Dupond-Moretti. © AFP

Nieuwe analyses van genetisch materiaal doen immers twijfel rijzen over zijn schuld. In 1998 had Raddad ook al eens gedeeltelijk gratie gekregen van de toenmalige president Jacques Chirac. Zijn veroordeling werd hierdoor echter niet ongedaan gemaakt.

De zaak trok destijds veel aandacht, vooral door de raadselachtige tekst die op een muur aangebracht was met bloed van het slachtoffer. Daar stond - in foutief Frans - “Omar m’a tuer” (correct zou zijn: Omar m’a tué; nvdr). De speurders vonden het vreemd dat een hoogopgeleide vrouw zo'n opvallende taalfout zou maken. Het verhaal ‘Omar m’a tuer’ is in 2011 verfilmd met Sami Bouajila in de hoofdrol.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP