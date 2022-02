Gijzeling in Apple Store Amsterdam voorbij: dader beschoot politie met automatisch wapen en eiste 200 miljoen euro

UPDATEDe gijzeling die dinsdagavond in de Apple Store in Amsterdam plaatsvond, is voorbij. Het lukte de gegijzelde om het pand uit te rennen waarna de gijzelnemer hem achterna ging. Die werd daarbij hard aangereden door een politieauto. Daarop heeft een arrestatieteam de zwaargewonde dader ingerekend en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij er momenteel aan toe is.

Het gaat om een 27-jarige Amsterdammer die een strafblad blijkt te hebben voor verboden wapenbezit. De autoriteiten gaan er vooralsnog van uit dat de verdachte alleen handelde. In verband met de arrestatie heeft de politie twee woningen doorzocht. Een daarvan is de woning van de verdachte en de ander is een woning waar hij vaak verbleef.

De verdachte, die 200 miljoen euro zou hebben geëist in cryptovaluta, legde zelf contact met de politie. De man zou gedreigd hebben zichzelf op te blazen. De politie werd toen ze aan het begin van de avond ter plaatse kwam bij de gijzeling direct beschoten met een automatisch wapen. Dat heeft politiechef Frank Paauw van de eenheid Amsterdam medegedeeld tijdens een persconferentie in Amsterdam.

De gijzelaar die urenlang werd vastgehouden door de gijzelnemer onder bedreiging van een vuurwapen was waarschijnlijk een klant van de Apple Store. De politie vermoedt dat het een buitenlander is, mogelijk een Brit.

Loco-burgemeester van Amsterdam Rutger Groot Wassink sprak tijdens de persconferentie van “een schokkende gebeurtenis”. Hij prees het optreden van de politie en de gemaakte interventies. Vele tientallen mensen konden door de politie in veiligheid worden gebracht, van hen bleken vier zich schuil te hebben gehouden in een kast.

Explosieven

Even werd vermoed dat de verdachte wellicht explosieven bij zich had. “Inmiddels weten we dat de verdachte geen explosieven op zijn lichaam had en medisch personeel ontfermt zich nu over hem”, aldus de politie.

Het was de gegijzelde kort daarvoor dus gelukt de Apple Store uit te rennen bij het ophalen van een pakketje voor de deur. Toen de gijzelnemer achter hem aanging, kon de politie de dader overmeesteren. Hierbij is de gijzelnemer hard aangereden door een politieauto. Een mobiel medisch team heeft hem op een brancard gelegd. Een woordvoerder van de politie kan nog niets vertellen over zijn verwondingen. De gegijzelde is in veiligheid gebracht, meldt de politie. Over zijn toestand is ook nog niets gezegd.

De politie heeft nog meer mensen uit de Apple Store aan het Leidseplein in veiligheid kunnen brengen, zo is kort na het beëindigen van de gijzeling bekendgemaakt. Er wordt niet gemeld om hoeveel personen het gaat.

Eerder op de avond werden al tientallen mensen uit het pand bevrijd. Zij werden opgevangen door politieagenten. “Ze gaan mee naar een politielocatie voor een getuigenverklaring en natuurlijk voor nazorg zoals Slachtofferhulp.” Op beelden van lokale nieuwszender AT5 is te zien hoe verschillende mensen op straat worden getroost.

De Apple Store aan het Leidseplein werd al urenlang door de politie in de gaten gehouden. Boven het gebied cirkelde een politiehelikopter en op de grond stond het vol met hulpdiensten.

Pistool tegen het hoofd

Een ooggetuige meldt aan Het Parool dat rond 18.00 uur twee mannen de Apple Store uitliepen. Toen zij de politie zagen, pakte een van hen een persoon onder zijn arm en hield diegene een pistool tegen het hoofd. Vervolgens is de persoon gegijzeld. De twee mannen waren samen met de derde persoon nog in het winkelpand.

Op sociale media worden beelden gedeeld van een man met een vuurwapen die een andere man vasthoudt en onder schot houdt. De politie heeft die beelden ook gezien. Deze worden veiliggesteld en “meegenomen in het onderzoek”, aldus de politie.

Meerdere mensen melden aan de Amsterdamse zender AT5 schoten te hebben gehoord. “Ik moest rennen voor mijn ‘leven’”, zegt een van hen tegen de zender. “Ik stond op het zebrapad tegenover de applestore. Daar liep een medewerker in paniek naar buiten met portofoon terwijl ze ‘OVERVAL!’ riep. Op dat moment viel mijn kwartje nog niet en wilde ik het zebrapad oversteken tegenover de ingang van de applestore. En op dat moment hoorde ik pistoolschoten binnen.”

Bezoekers Leidseplein

Bezoekers van cafés rond het Leidseplein moesten binnen blijven, schrijft Het Parool. Ook bezoekers van De Balie, vlak naast de Apple Store, mochten het pand op instructie van de politie niet verlaten, omdat er sprake was van schietgevaar, vertelde floormanager Dylan aan de krant. “We zijn naar een ruimte achterin gegaan, weg van de ramen.” Rond 18.30 is de groep (‘zo’n zeventig man’ volgens Dylan) geëvacueerd door de politie “Opeens stond er een schreeuwende agent voor het raam, via het Max Euweplein zijn we naar het Museumplein gebracht. Het lijkt net een videogame met alle gewapende agenten buiten”, vertelt een van de bezoekers aan Het Parool.

Het avondprogramma in De Balie, waar volgens programmamaker Tim Wagemakers zo’n 150 mensen op af zouden komen, is gecanceld. Een voorstelling die gepland stond in het nabijgelegen theater DeLaMar is eveneens geannuleerd. Ook het Internationaal Theater Amsterdam, de vroegere Stadsschouwburg, houdt de deuren gesloten. In verband met de politieactie zijn de afritten bij S106 in het westen van de stad afgesloten.

