Gijzeling aan de gang in synagoge in Texas

Italiaanse modeontwer­per Nino Cerruti (91) overleden

De Italiaanse modeontwerper Nino Cerruti is overleden. Dat melden Italiaanse media zaterdag en is door een bron in de modesector bevestigd aan het Franse persagentschap AFP. Cerruti werd 91 jaar. Hij richtte in 1967 in Parijs zijn modehuis op. Volgens de krant Corriere della Sera overleed hij in een ziekenhuis in Vercelli, in de regio Piëmont in het noordwesten van Italië, waar hij opgenomen was voor een operatie aan de heup.

22:11