Gigascheur in rollercoaster was er “al meerdere dagen” voor alerte bezoeker uiteindelijk voor sluiting zorgde

Het zijn beelden die naast de steunpilaar zelf, ook de kijker doen trillen: een pilaar van een rollercoaster in de VS blijkt een enorme barst te vertonen. Als een achtbaankarretje voorbij scheurt, beweegt de boel angstaanjagend. Nu blijkt dat de barst er al dagen zat voor de rollercoaster werd gesloten. Wat als een bezoeker niet aan de alarmbel had getrokken? Je mag er niet aan denken.

Liefhebber of niet, waaghals of niet; als er één ding is dat je van een rollercoaster mag verwachten, is het wel dat de hele constructie veilig is en dat er geregeld uitgebreide tests worden gedaan. Ging dat even grondig mis bij de bijna 100 meter hoge rollercoaster ‘Fury 325’ in het Carowinds-attractiepark in Charlotte, North Carolina. Het pretpark had blijkbaar zelf niet eens gezien dat in een belangrijke steunpilaar in een bocht van de achtbaan een grote scheur was ontstaan. Hoewel die er blijkbaar al meerdere dagen zat.

Zichtbaar op foto’s

Uit onderzoek dat momenteel wordt gevoerd, blijkt immers nu al dat de barst “al minstens een week zichtbaar was” voor het pretpark de attractie sloot voor reparatie. “Het lijkt erop dat mogelijks zes tot tien dagen voor de sluiting foto’s werden genomen die reeds het begin van een scheur tonen in de pilaar. Tegen vorige week vrijdag was de paal dan helemaal doorgesneden”, verklaart arbeidsinspecteur Josh Dobson in een interview met het Amerikaanse persagentschap ‘Associated Press’.

Volledig scherm De Fury 325-rollercoaster. © AP

De beelden van de kapotte Fury 325 - waarbij de 325 verwijst naar de grote hoogte van 325 feet of omgerekend 99 meter - gingen deze week viraal. Ze toonden hoe een voor de constructie zeer belangrijke steunpaal zichtbaar los zat, terwijl de karretjes met nietsvermoedende passagiers met snelheden tot 150 kilometer per uur voorbij sjeesden. Het onderhoudsteam van het park stelde pas na alarm van een bezoeker vast dat er een breuk was ontstaan langs een lasnaad in de pilaar. De attractie werd gesloten.

Nieuwe paal

Het pretpark plant de pilaar te vervangen door een geheel nieuwe pilaar, gefabriceerd door hetzelfde bedrijf, en zegt ook bijkomende inspectieprocedures rond de achtbaan te zullen implementeren. Bij die nieuwe veiligheidsprocedures zullen bijvoorbeeld ook drones met camera’s worden ingezet om hoge, moeilijk te bereiken plekken te bekijken. Na installatie van de nieuwe paal zullen er onder meer ook snelheidstests worden uitgevoerd die met behulp van sensors de trillingen van de structuur zullen meten.

De inspecteur zegt zeer verheugd te zijn dat het park zijn routine-inspectie wil verbeteren. Hij onderzoekt verder hoe de scheur juist is kunnen ontstaan en ook hoe het mogelijk is dat de attractie zo lang open is gebleven. Een woordvoerder van het park wenste voorlopig niet te reageren op de eerste opmerkelijke bevindingen van het onderzoek.

Volledig scherm Beeld aan het betrokken attractiepark. © AP

Het is nog niet duidelijk wanneer de attractie opnieuw open gaat. “Wij nemen alvast zo lang als nodig is om ons onderzoek uit te voeren”, aldus inspecteur Dobson. “En later zullen we pas van zodra we ons 100 procent comfortabel voelen een nieuwe vergunning voor de achtbaan uitvaardigen, anders niet.”

