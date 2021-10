Gigantisch billboard op Times Square van groep Republikeinen roept Trump op te stoppen met aanvechten verkiezingsresultaten

Dat Donald Trump vorig jaar de presidentsverkiezingen verloor, lijkt nog altijd niet helemaal tot de man door te dringen. Hij blijft bijna een jaar later koppig de resultaten in verschillende staten aanvechten, zo bleek eind september nog in Arizona. Zelfs partijgenoten van hem zijn dat beu. Enkele Republikeinen zijn daarom een campagne van 250.000 dollar (215.000 euro) gestart om de voormalige president duidelijk te maken dat hij wel degelijk de verkiezingen van 2020 verloor.

Een van de 36 billboards, die worden verdeeld over negen staten, prijkt nu op Times Square in New York. In koeien van letters staat er ‘Trump lost’ (Trump verloor) op. Daaronder: “No more ‘audits’”, een oproep voor de ex-president om op te houden met het aanvechten van de verkiezingsresultaten. De campagne is getekend: Republicans for Voting Rights (RVR). ‘Audits’ staat tussen aanhalingstekens omdat deze Republikeinen het over “schijnvertoningen” hebben. Volgens hun website bestaat de groep uit acht Republikeinen, onder wie Olivia Troye, een voormalig medewerkster van Mike Pence, en Michael Steele, ex-partijvoorzitter van de Republikeinse Partij.

RVR wil naar eigen zeggen “staten oproepen om frivole aanvechtingen van de verkiezingsuitslag van 2020 te verwerpen”. “De billboards zullen worden geplaatst op belangrijke openbare plaatsen in staten waar er discussie is over het aanvechten van de verkiezingen van 2020, waaronder Georgia, Florida, Texas, Pennsylvania, Michigan, Virginia, Wisconsin en Arizona, evenals Times Square in New York City”, voegt de groep eraan toe. De billboardcampagne van RVR is ook een nieuwe poging van anti-Trump-Republikeinen om de macht van de ex-president binnen de partij te verzwakken.

Oproepen voor een zogenaamde ‘vote audit’, een onderzoek naar de verkiezingsuitslag die door de verliezer in twijfel wordt getrokken, waren er zelfs in Florida en Texas, twee staten die Trump won. Eind september kreeg Trump bovendien nog eens het deksel op de neus in Maricopa, de grootste county van de staat Arizona. Na een hertelling van meer dan twee miljoen stemmen in Maricopa County bleek niet alleen dat Joe Biden als winnaar werd bevestigd, maar ook dat Trump zelfs 261 stemmen minder achter zijn naam kreeg dan eerst gedacht, en Biden 99 méér. En toch bleef Trump volhouden dat er “onweerlegbaar bewijs” voor verkiezingsfraude werd opgespit.

