Giftige rijstwijn zorgt voor overlijden van meer dan dertig Cambodjanen

Mike Pence over bestorming Capitool: “Trump en ik zullen het misschien nooit eens raken over die dag”

11:32 Over de bestorming van het Capitool op 6 januari zullen ex-president Donald Trump en zijn toenmalige vicepresident Mike Pence wellicht nooit op dezelfde golflengte zitten. Dat heeft Pence gezegd tijdens een diner met Republikeinse partijgenoten in New Hampshire. Pence sluit overigens niet uit dat hij in 2024 zelf voor het presidentschap gaat.