Giftige algen in Oder oorzaak van massale vissterfte, zegt Poolse regering

Opnieuw gevangene geëxecu­teerd in Texas

In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een terdoodveroordeelde gevangene geëxecuteerd, aldus plaatselijke autoriteiten. Het gaat om de tweede executie dit jaar in de zuidelijke staat. De 41-jarige Kosoul Chanthakoummane werd veroordeeld voor de moord op Sarah Walker, die in 2006 werd neergestoken en geslagen.

5:27