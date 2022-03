Gibraltar legt jacht van oligarch aan de ketting

Petitie om Poetins minnares uit Zwitserse luxechalet te zetten en te laten terugkeren naar Rusland

De Russische president Vladimir Poetin zou al jarenlang een geheime relatie hebben met Alina Kabajeva (38), een voormalige topturnster. De twee zouden ook kinderen hebben. Poetin zou zijn minnares en hun kroost voor het begin van de Russische oorlog in Oekraïne in veiligheid hebben gebracht naar een zwaar beveiligde chalet in Zwitserland. Een petitie roept het land nu op om Kabajeva uit te leveren en terug te sturen naar Rusland.

