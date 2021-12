Ghislaine Maxwell spreekt voor het eerst tijdens proces: “Aanklager heeft geen bewijs geleverd, dus ik hoef niet te getuigen”

Verdachte van zuuraanval op Duitse financieel directeur gearres­teerd in Limburg

In de provincie Limburg is vrijdag een man aangehouden in verband met de zuuraanval op de financieel directeur van het Duitse energiebedrijf Innogy in 2018. DNA dat gevonden werd op de plaats delict, linkt de man aan de aanval, zegt de aanklager in Wuppertal.

17 december