Ghislaine Maxwell schuldig aan ronselen slachtoffers voor Jeffrey Epstein

Jury is het nog niet eens over vonnis Ghislaine Maxwell in misbruik­pro­ces

De jury in het spraakmakende misbruikproces tegen Ghislaine Maxwell is er nog steeds niet in geslaagd een uitspraak te doen over de schuld of onschuld van de Britse socialite. De voormalige partner van de overleden miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epsein staat in New York terecht omdat zij Epstein zou geholpen hebben om minderjarige meisjes te ronselen, die hij dan seksueel misbruikte.

28 december