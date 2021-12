Ghislaine Maxwell schuldig aan ronselen jonge meisjes voor seksueel misbruik Jeffrey Epstein

De Britse societyfiguur Ghislaine Maxwell (60) is in de rechtbank van New York schuldig bevonden aan vijf van de zes aanklachten in het misbruikproces tegen haar. De jury acht bewezen dat Maxwell tussen 1994 en 2004 meisjes ronselde voor haar ex-vriend, de inmiddels overleden multimiljonair en zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Maxwell is vervolgd voor het ronselen van meisjes om misbruikt te worden door de steenrijke Jeffrey Epstein. Die kon zelf niet meer voor de rechter verschijnen omdat hij zich na zijn arrestatie van het leven beroofde. De aanklachten hadden betrekking op sekshandel en illegale seksuele activiteiten.

Maxwell was volgens openbaar aanklager Alison Moe "de sleutel" in Epsteins plannen om zichzelf door meisjes te laten masseren, waarbij hij ze seksueel zou misbruiken. De twee waren "partners in crime", aldus Moe. Maxwell werd tijdens het drie weken durende proces ook omschreven als "een volwassen vrouw die jaagde op kwetsbare kinderen". “Ze manipuleerde haar slachtoffers en ze stoomde ze klaar voor seksueel misbruik.”

Volledig scherm Archieffoto van Ghislaine Maxwell en Jeffrey Epstein © AFP

Vier vrouwen

De jury hoorde tijdens het proces onder meer verhalen van de vier vrouwen die zeggen als minderjarige het slachtoffer te zijn geweest van Maxwell en Epstein. Drie van hen zeiden dat Maxwell ook had meegedaan aan het misbruik. Maxwell pleitte niet schuldig te zijn. Haar advocaten trokken het vermogen van de vrouwen om zich oude gebeurtenissen goed te herinneren in twijfel en schakelden daar een geheugenexpert voor in.

De verdediging beweerde daarnaast dat Maxwell als zondebok wordt gezien, omdat Epstein niet meer verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden. De multimiljonair pleegde in 2019 zelfmoord toen hij in de gevangenis in afwachting was van een misbruikzaak tegen hem. Maxwell werd een jaar later opgepakt, omdat werd vermoed dat ze zijn rechterhand was geweest.

De jury ging daar niet in mee en heeft Maxwell schuldig bevonden aan vijf van de zes aanklachten. Ze riskeert een gevangenisstraf van tientallen jaren en dat betekent dat ze mogelijk de rest van haar leven blijft vastzitten. Maxwell moet ook nog in een ander proces terechtstaan voor meineed in een rechtszaak tegen Epstein. De rechter heeft volgens de krant nog niet laten weten wanneer de vrouw haar straf te horen krijgt.

Volledig scherm Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell. © AP

Hoger beroep

Maxwell reageerde zwijgzaam op het oordeel van de jury, meldt een verslaggever van de BBC die aanwezig was in de rechtbank. Ze toonde geen enkele emotie. Buiten de rechtbank stond een grote menigte journalisten te wachten op toelichting door een van de aanklagers of juryleden, is te zien op beelden op sociale media.

De advocaten van Maxwell hebben intussen een hoger beroep aangekondigd. “We geloven in de onschuld van Ghislaine en zijn uiteraard erg teleurgesteld”, zei een advocaat volgens The New York Times buiten de rechtbank. “We maken al werk van een hoger beroep en hebben er vertrouwen in dat ze vrijgepleit zal worden.”

Maxwell is de dochter van voormalig mediamagnaat Robert Maxwell, die in 1991 overleed. Haar zussen en broer waren donderdag aanwezig toen het oordeel van de jury werd voorgelezen. Zij vertrokken zonder met de pers te praten.

Volledig scherm Ghislaine Maxwell (tweede van links) in de rechtbank op een rechtbanktekening. © REUTERS