Ghislaine Maxwell plots overgebracht naar laag beveiligde gevangenis in Florida

Ghislaine Maxwell (60), de voormalige partner van de Amerikaanse multimiljonair en zedendelinquent Jeffrey Epstein, is vrijdag plots overgebracht naar een laag beveiligde gevangenis in Florida. Dat blijkt uit documenten van het Federal Bureau of Prisons, dat verantwoordelijk is voor het beheer van de Amerikaanse federale gevangenissen.

Maxwell kreeg vorige maand 20 jaar cel voor haar rol in het misbruiknetwerk van Epstein. Ze werd schuldig bevonden aan het ronselen van jonge meisjes, die haar partner daarna misbruikte. Epstein zelf stapte drie jaar geleden uit het leven in de gevangenis, nog voor zijn proces van start kon gaan.

Aanvankelijk zou Maxwell haar straf uitzitten in Danbury Federal Correctional Institution, een gevangenis met matige beveiliging in de staat Connecticut, die de inspiratie was voor de Netflix-reeks ‘Orange Is The New Black’. Een verbetering tegenover de zwaar beveiligde gevangenis in Brooklyn waar ze de twee jaar ervoor vastzat.

Vrijlating

Volgens documenten van het Federal Bureau of Prisons werd ze vrijdag echter overgebracht naar Tallahassee Federal Correctional Institution, een laag beveiligde federale gevangenis in Tallahassee, Florida. Momenteel staat haar vrijlating gepland voor 17 juli 2037. Ze zal dan 75 jaar zijn.

Volledig scherm Ghislaine Maxwell en Jeffrey Epstein. © SWR/dpa

De transfer is verrassend omdat de rechter in haar zaak zelf gevraagd had dat Maxwell naar Danbury zou gaan. Florida is bovendien een van de staten waar Epstein zijn slachtoffers misbruikte.

De omstandigheden waarin ze nu gevangen zit, verschillen dag en nacht van wat ze naar eigen zeggen in de zwaar beveiligde gevangenis in Brooklyn moest doorstaan. Daar kloeg ze over ratten in haar kleine cel, eten dat aangevreten was door maden en de slechte behandeling door de cipiers.

Volledig scherm Maxwell vorige maand in de rechtbank. © REUTERS

In Tallahassee zal ze om 6 uur moeten opstaan, maar kan ze genieten van gezelschap, beweging en activiteiten. Ze zal een kaki uniform moeten dragen, met een broek of een kleedje, zoals ze zelf verkiest.

Waar ze in Brooklyn nog het grootste deel van de tijd in isolatie zat, zal ze nu elke week bezoek mogen ontvangen, volgens het reglement tot vier volwassenen en acht kinderen per keer.

Tuinieren

Gevangenen kunnen er ook deelnemen aan cursussen cosmetica en tuinieren. Er zijn tal van activiteiten, onder meer rond kunst en sport. Zo kan je aan lopen in de tuin, fitness, basket, volleybal, pilates en yoga doen. Maar er zijn ook filmvoorstellingen en talentenjachten. Of je kan een boek of een magazine lezen.